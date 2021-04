Elena Tablada, rotunda con el caso Rocío Carrasco: "Yo siempre voy a estar en contra del maltrato"

Había ganas de hablar con ella después de tantísimo tiempo sin verla en un photocall. Incómoda por los tacones ("no sé ni andar con ellos"), la cubana ha hecho balance de lo enorme que está ya su hija Camila ("se me ha pasado muy rápido"), ha confirmado sus planes de futuro ("todavía no quiero ampliar la familia, aún no he recuperado ni mi cuerpo"), ha asegurado que ha aprendido a pasar de los haters y ha desvelado que su relación con David Bisbal, su expareja y padre de su hija Ella, está pasando por uno de sus mejores momentos, sin polémicas a la vista.