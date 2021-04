El director creativo de la firma, Juan Carlos Mesa, asegura que le gustó cuando la vio en televisión y ni que no se fijó en que le faltara una pierna. Al conocerla en persona no dudó en pedirle que desfilara para él en la presentación de la colección del próximo otoño/invierno. Yelimar aceptó y volverá a subir a la pasarela el próximo sábado junto a otras mujeres como Ruth Beitia, Francine Gálvez, Cayetana Guillén Cuervo o Cristina Piaget.

¿Qué nos espera en esta nueva edición de la Fashion Week Madrid?

La primera jornada contará con los desfiles de Andrés Sardá, Fernando Claro, Otrura, Roberto Verino (OFF y formato vídeo), Maya Hansen, García Madrid (OFF y formato vídeo), Pablo Erroz, desfile ESNE (alumnos de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) y Eduardo Navarrete.

El viernes día 9 presentarán sus colecciones Agatha Ruíz de la Prada, Hannibal Laguna, desfile CSDMM- UPM (alumnos del grado universitario del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid), Custo Barcelona, Ernesto Naranjo (OFF y formato vídeo), Maite by Lola Casademunt, Odette Álvarez (OFF y formato vídeo) y Brain & Beast.

El sábado contará con los desfiles de Pilar Dalbat (OFF y desfile), Yvan Andreu (en OFF y formato vídeo), Ángel Schlesser, Dominnico (OFF y formato vídeo), Ulises Mérida, Maison Mesa y Buj Studio (OFF y desfile).