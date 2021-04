Rocío Carrasco, Yolanda Ramos, Lady Gaga y otras famosas que han visibilizado el maltrato

“Aquella mañana Rocío me agredió, pero no era ella la que me pagaba, era su padre . Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable”, explicaba Carrasco. Durante su intervención fueron muchos los rostros conocidos que quisieron mostrarle su apoyo o hacerle algunas preguntas sobre su testimonio. Entre ellos, Yolanda Ramos, que terminó confesando que ella también ha sido víctima de maltrato.

La dura confesión de Yolanda Ramos: “A mi también me han maltratado, amiga”

“A mí nunca me han maltratado físicamente, pero sí moralmente. De manera que no puedo ser independiente y no me veo a mí misma”, explicaba la actriz, que aseguraba que son muchas las mujeres a las que “no nos han dejado ser”. Yolanda ha confesado que no creyó a Rocío Carrasco cuando, en un primer momento, le contó el maltrato que había sufrido por parte de su hija: “no te creí, creí que exagerabas porque a mí me habían dicho siempre que yo era una exagerada. Quiero decir con eso que a algunas, es verdad, no nos han pegado, pero no nos han dejado ser. Por eso te doy las gracias, creo que es una manera de unirme a ti”.