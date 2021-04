"Fui maltratada": Soraya Arnelas, Reese Witherspoon, Lady Gaga y otras celebrities que han visibilizado el maltrato

Soraya explicó que OT le salvó la vida

De esta manera, Soraya dio un paso al frente, confesó algo que había sido traumático en su vida y que, con su testimonio, probablemente ha ayudado a otras mujeres que están pasando por la misma situación. Además, la cantante tuvo suerte y se agarró al programa de televisión como su fuera un auténtico salvavidas. “Me agarré a la oportunidad porque si no iba a ese casting no sé cómo hubiese terminado hoy en día. Me salvó la vida. Fui una mujer maltratada psicológicamente y físicamente , pero nunca lo conté”, apuntó la artista.

Lady Gaga, Madonna y Halle Berry han pasado por lo mismo

Madonna y Britney Spears, víctimas de una violación

Reese Witherspoon confesó que había sido maltratada por su expareja

“Había una línea en la arena y la cruzó, mi cerebro hizo un clic y aunque sabía que iba a ser difícil, ya no podía seguir adelante", confesó. " No podría ser la persona que soy hoy si no lo hubiese hecho ", aseguró la intérprete a la conocida presentadora.

Natalia Sánchez y Leticia Dolera sufrieron un episodio de acoso sexual

La actriz Leticia Dolera contó, en una entrevista, la mala y complicada experiencia que sufrió cuando comenzaba en el mundo de la interpretación. “El actor y yo nos mantenemos en la marca, durante la espera, el susodicho, con el que no he intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la zona lumbar y... sí, me acaricia el culo. Lento, se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono, no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso”, contó Leticia Dolera. Así, la actriz decidió explicar su experiencia para que aquellas personas que lo estaban sufriendo o hubieran pasado por la misma situación se animarán a denunciar y dar visibilidad a este problema.