Tania Llasera sobre la crisis con su marido: "Pensé en divorciarme más de una vez este año"

Tania Llasera ha formado una bonita familia de la que hace constantemente partícipes a sus seguidores en redes sociales. La periodista, mamá de Pepe Bowie y Lucía Lennox se ha convertido en una de las figuras más reales y naturales de Instagram, donde además de lo bueno, no duda en compartir también sus problemas del día a día. Quien no aparece nunca en esta ecuación es su marido, Gonzalo Villar, de quien Tania acaba de afirmar ha pensado en divorciarse más de una vez este año .

Así lo ha contado ella misma a través de una entrevista publicada en exclusiva en el portal 'Diez Minutos', donde la periodista, que acaba de publicar su libro, 'La vida a mordiscos. Recetas para rebeldes que no siguen recetas', ha relatado el daño que hizo a su relación de pareja el confinamiento por Covid-19.

"Me parece un milagro que todavía me guste mi marido después del Covid, aunque hubo un momento que me cayó muy mal, pensé en divorciarme más de una vez en este año, lo normal estando juntos todo el día", comenta en la entrevista.