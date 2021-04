Durante el confinamiento extremo, ese en el que se tenía que esconder de vez en cuando para gritar y en el que hizo comprender a sus hijos que “mamá a veces no puede más” , descubrió el ayuno intermitente. Fueron 56 días de encierro en los que Pepe, Lucía, Tania Llasera y su marido se conocieron (todavía más), con los pros y los contras que eso confiere. Pero no todo fue negativo, y de esta dura experiencia de la que se cumple un año se llevó un aprendizaje: afrontar una vida más saludable .

La experiencia de Tania Llasera con el ayuno intermitente, contada por ella misma

“Es verdad que me da un poco de miedo aconsejar, lo que quiero decir es que a mí me funciona el ayudo intermitente” , explica en la entrevista que encontrarás dándole al play al encabezado de esta noticia. Para ella es “un cambio vital” que le hace sentirse “bien” y que ya llevaba a cabo de antes, pero sin ponerle esta etiqueta.

“Yo siempre me saltaba el desayuno porque no me entraba”, ha confesado. Eso sí, consciente de que estar 16 horas sin ingerir alimentos puede ser un riesgo, la comunicadora ha querido recalcar que debe acompañarse de un “seguimiento médico”. “Me hago análisis para ver que todo vaya bien. A mí me lo recomendó un médico, me está sentando muy bien y apoyo a todo aquel que quiera investigarlo”, ha declarado.