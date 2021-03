Tamara Falcó sigue una estricta rutina para estar en forma: hace ayuno intermitente y entrena con la coach de Gwyneth Paltrow

“Cuando me miro al espejo no me reconozco”. Con este titular, Tamara Falcó posaba hace cinco años en la revista ¡Hola! para hablar sobre su sorprendente cambio físico y su enfermedad. Un problema de salud relacionado con la tiroides, hipotiroidismo, sumado al estrés que vivía por aquel entonces llevó a la hija de la reina de corazones aumentar 20 kilos en un breve periodo de tiempo. La marquesa de Griñón recordaba en una entrevista con Pablo Motos que en aquella etapa pasaba mucho tiempo en casa y “lo único que hacía era comer”, llevándose a la boca a primera hora de la mañana “filete empanado y tortilla de patata”. Cansada de estos malos hábitos, la it girl quiso cuidar más su alimentación y ponerse en forma , siguiendo una estricta rutina basada en el ayuno intermitente y en seguir el método de la entrenadora de las famosas.

Para todo lo referido al tema de la alimentación, Tamara se puso en manos de Christina Barrantes , nutricionista de la Clínica Buchinger Wilhelmi, que le enseñó a comer sano. “En realidad lo que hace Tamara no tiene nada especial”, confesaba la profesional en una entrevista para Telva. “Ella come de todo: hidratos, carne, huevos, fruta, verdura… de todo. Lo que necesitaba era dejarse de batidos y cosas con las que estaba mareada y comer equilibrado”, confesaba.

“En cuanto me despierto por la mañana, que suele ser entre las 07.30-08:00, lo primero que hago es despertarme pensando en el desayuno”, descubría hace unos días cuál era su rutina diaria en una grabación para Vanity Fair. Sin embargo, la primera comida de la influencer ya no se basa en los filetes y la tortilla con los que arrancaba el día hace unos años. “Me arrastro hacia el café y ese el momento en el que todo cambia. Después ipso facto, me tomo mis vitaminas, a veces me tomo una tostada para que las vitaminas no me sienten mal, es que estoy haciendo ayuno intermitente e intento evitarlas”, confirmaba con sus palabras que sigue esta dieta a rajatabla.