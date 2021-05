Tania Llasera dejó de exponer a sus hijos por su marido: "Prefiero que no les enseñes"

Tania Llasera y Gonzalo Villar, su marido, son padres de dos niños, Lucía y Pepe

La presentadora siempre ha tratado de que su pareja esté al margen de su trabajo en televisión

Una fama que condicionó la forma de exponer a los dos hijos que tienen en común

Tania Llasera fue pionera en esto de convertir la maternidad en carne de Instagram. Antes de ella no existían madres que convivesen con las redes sociales y su intimidad tantísimo como ella. Pero hubo un día en el que confirmó que el 'sharenting', que es como se llama este nuevo fenómeno de 'padres compartidores', le demostró qeu podía ser perjudicial para Pepe y Lucía, sus dos hijos. Todo sucedió cuando estaba paseando por la calle con el mayor y una señora anónima le reconoció y le llamó por su nombre. El niño se asustó, "no lo comprendió". Y desde entonces optó por no volver a mostrar su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

Cuando se estrenó en la maternidad hace ya cinco años, este tipo de situaciones jamás se le pasaron por la cabeza. Al ser bebés, pensó que como el rostro les cambiaría no tendrían ningún hándicap a largo plazo. Sin embargo, fue Gonzalo Villar, su pareja, quien le paró los pies. "Como también son mis hijos, prefiero que no les enseñes. Hay que protegerlos, no vaya a ser que les pase algo", le comentó hace unos años en un acto de prudencia. Y la presentadora, que siempre se ha definido como una mujer "compartidora" por naturaleza, decidió hacerle caso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)

"Yo me pasaría el día en redes contando vida, enseñando a mis hijos, poniendo fotos de ellos... Pero tengo un marido que tiene más cabeza que yo", ha contado ahora en una entrevista para el podcast 'Club de Malasmadres', donde ha charlado con su amiga Laura Baena sobre maternidad, sororidad y conciliación. También sobre su compañero de vida, al que siempre ha tratado de mantener en un segundo plano para que lo mediático no le afectase en lo personal. Al final, Llasera siempre ha reivindicado que la conocida es ella. Pero ahora ha querido visibilizar cómo su relación le ha ayudado a ver esta experiencia de criar a dos niños como un trabajo en equipo.

¿Quién es Gonzalo Villar, el marido de Tania Llasera?

Tania Llasera siempre ha confesado que hizo "un casting muy largo" para encontrar a la que es su pareja actual. Que tuvo muchas relaciones, que besó "a muchos sapos". Y que cuando conoció a Gonzalo supo que eso era lo que estaba buscando. "A diferencia de otros, él es feliz solo, no me necesita. Y yo soy feliz sola, no le necesito. Eso sí, cuando estamos juntos nos compenetramos y nadamos en la misma dirección", ha desvelado, definiendo la suya como una historia de amor basada en el respeto mutuo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera)