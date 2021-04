Tania Llasera se pone seria: "El ayuno intermitente no es una operación bikini, me da miedo recomendarlo"

Los peligros del ayuno intermitente, advertidos por Tania Llasera

“Reitero que el ayuno intermitente no es una operación bikini”, ha dejado claro en esta entrevista, advirtiendo a aquellos que se puedan sentir atraídos por la llamativa pérdida de peso que ha experimentado en el último año. “Me da mucha rabia que mucha gente que es una dieta, yo lo hago con ayuda de un médico, en mi caso intento ayunar por lo menos doce horas, pero no es recomendable para todos los casos”, ha manifestado.