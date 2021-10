Toñi tiene claro que ser familia monoparental es una tarea dura , y que no le ha sido fácil la maternidad. Pero reconoce que ha tenido una “red familiar” en la que se ha sentido muy protegida y arropada. Sus amigas, la madrina de Lola; Fabiana, sus hermanas y su madre, han sido un apoyo muy importante para la presentadora en su maternidad en solitario. Estoy de acuerdo cuando Toñi me contaba, que finalmente, “estás tu y tu hija, para tomar decisiones”.

Toñi ha animado a todas las mujeres a que no se lo piensen, que si quieren ser madres, que lo hagan ¡y no puedo estar más de acuerdo con ella! Es algo que recalco mucho en mis redes sociales, constantemente.

El embarazo me dejó las lumbares tocadas, no podía coger a mi niña en brazos

“Cuando me encuentre con fuerzas me voy a operar el pecho”.

“Decidí que no lo quería dar el pecho a Lola porque no estaba bien emocionalmente”

La verdad es que siempre me sorprende encontrarme con mujeres que han vivido su postparto con dificultades. Básicamente por que este tema siempre ha sido tabú para todas las mujeres. ¿Por qué no se cuenta la parte negativa de la maternidad? Me gustó mucho que Toñi lo hiciera y nos contara que su postparto no fue un camino de rosas.