La lucha por detener la invasión y los ataques liderados por Vladimir Putin no cesa. Kiev resiste y mientras, su presidente, Volodímir Zelenski , reaparece por las calles de la capital de Ucrania mandando mensajes de ánimo y resistencia a la población, apenas hay noticias de su familia. El líder del país de Europa del Este se ha convertido en el principal objetivo de Rusia, mientras Olena Zelenska y sus hijos, Aleksandra, de 17 años, y Kiril, de 9, en el "número dos del ejército invasor".

Por motivos de seguridad, la ubicación de la primera dama y sus hijos se desconoce. Zelenski asegura que están a salvo y que, como él, no han huido del país. No obstante, aunque Olena no se haya dejado ver desde hace tiempo, su lucha en redes sociales continúa.