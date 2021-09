La vuelta al cole vip: la primera vez de Escanes, el 'no' a Roberto Leal y el truco de María Castro para no llorar

“Estas eran las manitas de las dos la primera mañana del curso anterior. La de la pequeña, como veis, agarrada a mi sujetador al tiempo que mamaba y ajena al corazón que su hermana mayor le dibujaba”, comenzaba explicando la intérprete. Ese corazón rojo en la muñeca va cargado de un significado que creó su hija Maia, la mayor de las dos hermanas. “ Mamá, por si tengo morriña en el cole y me dan ganas de volver a casa , ¿nos podemos pintar toda la familia un corazón? Así estaremos conectados al apretárnoslo”, se le ocurrió a la pequeña.

María Castro, que no dudó en aceptar que era una buenísima idea, accedió al deseo de su hija e hizo lo que fuese necesario para que se sintiera mejor: “Volvió a funcionar porque tras su primer día de cole me dijo: ‘mamá, no tuve tiempo de apretar el corazón’”.