Las vidas de Loli y Rafael parecen entrecruzarse cada vez más. Tras el aparatoso incidente que tiene Loli con Paulina en la oficina, acude a cenar a su casa para tratar de reconducir la situación. En el próximo capítulo de 'La suerte de Loli' la situación se complicará aún más cuando nuestra protagonista descubra que Paulina es la mujer de Rafael, su recién estrenado jefe y affaire. "No puedo tener peor suerte", se dirá tras abandonar precipitadamente la cena. ¿Qué pasará ahora?

Consciente del enorme sufrimiento por el que están atravesando Sam y Nicky, Loli decide dar un paso al frente y hacerse cargo de los niños. “Yo jamás me hubiera imaginado estar peleando aquí por los hijos de mi mejor amiga, de mi hermana. Y bueno, no sé ni qué pensar. Lo único que sé es que estos chavalos son mis ahijados y a Mariana no le hubiera gustado vernos pelear así. Vamos a arreglar todo esto, de mi cuenta corre por lo pronto. Los chavalos se van conmigo”, dice Loli a los allí presentes. Una decisión que marcará un antes y un después en la vida de la protagonista.