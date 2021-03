Los padres de Zeynep aceptan casarla con Mehdi, en el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino'

En apenas unos días, la vida de Zeynep se ha desmoronado. La aparición de su madre en su cumpleaños, tomar conciencia de la difícil situación económica de sus padres, su compromiso, su regreso al barrio... El sentimiento de traición hacia su familia biológica es cada vez más fuerte y su madre adoptiva no ayuda a calmar las cosas. En el próximo capítulo de 'Mi hogar, mi destino' aprovechará su discusión con Sakine para hacerse la víctima ante su hija. "Me ofendió. Estoy temblando. Me dijo que había dedicado tu vida a ti y que yo la había menospreciado. Son bastante desagradecidos y desleales. Tu madre tiene celos de mí", le dirá a Zeynep sin imaginar, que la ruptura ya será inevitable. "Voy verla ahora mismo. Siento mucho romper las reglas pero no romperé el corazón de mi madre".

Lo que no imagina Zeynep es que mientras ella se encuentra en una encrucijada entre sus padres biológicos y los adoptivos y se enfrenta a la situación más difícil de su vida, a Sakine y a sus padres ya les han planteado la posibilidad de casarla con Mehi y hacer así que regrese al barrio. "A mi me gustaría que fuera mi yerno", le dicen a la casamentera que intenta arreglar el matrimonio.

Sakine descubre las verdaderas intenciones de Nermin

Veinte años después de entregar a su hija a Nermin y Ekrem, Sakine se ha dado cuenta del grave error que cometió y de las verdaderas intenciones de la pareja cuando descubre que tienen intención de que Zeynep se vaya lejos y se case con un hombre de la alta sociedad. "Estoy cansada de que me considere una extraña. Si les entregué a mi hija fue para que pudiera estudiar, no para que se la quedaran. Mi deber como madre nunca acabará. Yo no he dejado de hacer ningún sacrificio por Zeynep. La llamó mamá y callé para no complicar las cosas. Es una manipuladora. Ha separado a mi hija de mí y buscaron una excusa para enemistarse con su padre. La bondad puede ser misericordiosa. Hasta cierto punto, ustedes están tratando de humillarnos con su bondad. Zeynep es mi hija y no va a casarse con ese hombre", le dice fuera de sí la madre de Zeynep a Nermin.