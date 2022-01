Demet Özdemir reconocía entonces en 'Esta noche con Ibrahim Selim' que a veces no puede controlar los celos. "Soy muy celosa pero no lo demuestro. Pero reacciono de inmediato y rápidamente me doy cuenta de que es un sentimiento injustificado", contaba la actriz, que ha revelado que hay unas palabras más importantes para ella que un 'te quiero'. "Prefiero decir 'Me alegro de tenerte y que estés aquí' a un 'Te amo'", le contaba al popular showman turco.