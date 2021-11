Demet Özdemir felicita a Fatma Toptas, su hermana en 'Habitación 309': "Me has enseñado tanto"

Demet Özdemir tiene marcado en el calendario el día 25 de noviembre como uno de esos días importantes que uno no puede olvidar. Ese día es el cumpleaños de su amiga, que este año ha cumplido 39. Con motivo de esa fecha tan especial, la actriz le ha escrito un cariñoso mensaje que ha hecho público a través de sus redes sociales. "Mil veces gracias por tu paciencia y buenas intenciones. Me has enseñado tanto... Feliz cumpleaños, sé siempre tan dulce, mi querida Fatma Toptas", ha escrito acompañando una imagen de ambas abrazadas.