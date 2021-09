En una acción coordinada, la pareja de actores ha subido la misma fotografía en el mismo momento en sus respectivos perfiles de Instagram. En ella les vemos muy sonrientes y abrazados. Sin embargo, la pareja ha querido jugar al despiste y han acompañado la imagen con dos hashtags #poyhaz (un shippeo de Poyraz y Haziran, los nombres de sus personajes en la serie que protagonizan juntos) y #adamasalı (el nombre de la serie). Pese a la duda que han dejado sobre la realidad de su relación, la imagen no ha pasado desapercibida para los seguidores de ambos, que han dejado miles de comentarios y 'me gusta' en apenas dos días.

Pero aunque de momento siguen guardando silencio sobre su supuesto amor, la actriz no ha dudado en alabar a su compañero de reparto cuando la prensa le ha preguntado por él. "Alp es una persona disciplinada que respeta mucho su trabajo. Estos fueron los primeros factores que me hicieron respetarlo. Y es mucho más divertido y entretenido de lo que parece" , contaba hace unas semanas.

Los rumores de relación nacían poco después de que Alp Navruz terminara con la también actriz Ebru Şam. El actor y la que fuera Miss Turquía 2009, fueron fotografiados juntos fue en abril de 2020. Pese a las imágenes juntos, la pareja prefirió guardar silencio y no confirmar su relación hasta septiembre de ese mismo año. Coincidiendo con el 30 cumpleaños de la actriz, el protagonista de 'No sueltes mi mano' quiso felicitar a su chica con una bonita fotos de ellos juntos. Desafortunadamente, el amor no les duró mucho. El pasado mes de junio la pareja ponía punto y final a su relación después de año y medio juntos.