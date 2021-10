Melis mantiene a Ömer secuestrado en la fábrica

Levent ya se ha enterado de que Ömer es Efe y que la fotógrafa lo sabía todo

Melis se está quedando sin escapatorias. Levent tiene claro que ella es la culpable del secuestro de Ömer y va a ir a por ella. Hülya ya ha avisado a su hermana y ha planeado su huida: “Quiero que me mandes tu ubicación y tires tu teléfono. Yo cogeré dinero y todo lo que pueda e iré a por ti”. Pero la fotógrafa no piensa irse de esa fábrica sin cumplir un último objetivo: “Hasta que Meryem no esté muerta no pienso irme”.

No queda nada para saber cómo será el desenlace de esta apasionante historia. En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ Melis perderá por completo los cabales y ni siquiera su hermana será capaz de hacerle entrar en razón. Y en la mansión falta muy poco para que el último secreto de Hülya salte por los aires. ¿Te lo vas a perder?

Levent se entera de que Ömer es Efe

¡Menudo capitulazo! No hemos parado de vivir auténticos momentazos que llevábamos mucho tiempo esperando y otros que nos mantienen en vilo. Todo ha empezado en la boda de Ayşe y Cemil. Después de bailar junto a los novios, Meryem y Levent salen a la terraza de la cafetería donde él no puede reprimir más sus sentimientos y grita bien alto cuánto quiere a la joven. Ella, por primera vez, le confiesa lo mucho que le quiere también. Presenciar esto es la gota que colma el vaso de Melis, que decide poner en marcha su plan: secuestrar a Ömer.

La ausencia del pequeño tarda muy poco en hacerse notar. Su hermana encuentra su peluche en el suelo y se teme lo peor: “Estaba solo, Levent, es culpa nuestra ¡Le ha pasado algo!”. Mientras buscan por los alrededores Melis está escondida junto a Ömer en una fábrica. Se quedarán allí hasta que Meryem les encuentre y la fotógrafa decida qué hacer con el niño y con su hermana.

En la mansión la situación es muy crítica también. Aslı confiesa que el padre del niño que espera es Bahadır, que tarda unos segundos en reaccionar, pero luego deja claras sus intenciones: “Si soy el padre de ese bebe, me haré cargo de él. Aslı se quedará aquí hasta que dé a luz. No se lo diréis a nadie, ¿entendido?”

Meryem y Levent vuelven a la mansión. Ahora es la policía la que se encarga de buscar a Ömer. La primera sospechosa en la que piensa la familia es Nurgül. Pero no solo no es ella, sino que cuando hablan con ella por teléfono para preguntar por el pequeño, la mujer le confiesa a Levent que todo lo que le dijo es mentira, que ella no es la madre de Ömer y que la verdadera familia del niño es Levent. Es decir, Ömer es Efe. Sin duda EL momentazo del capítulo.

El empresario se ha quedado en shock, pero no hay tiempo que perder. Ahora más que nunca hay que encontrar a Ömer/Efe y la siguiente sospechosa es Melis, que sabía todo esto y estaba aliada con Tekin. El problema es que Hülya ya le ha puesto sobre aviso y no va a responder ninguna llamada telefónica. ¿Cuál será el siguiente movimiento de las hermanas? ¿Te ha gustado el momento en el que Levent se ha enterado de que Ömer es su hijo? El viernes a las 22:30 será el gran final de esta historia que lleva tanto tiempo con nosotros. No te puedes perder el esperado reencuentro padre-hijo y el futuro de las hermanas Melis y Hülya, en Divinity.

