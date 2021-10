La boda está siendo un cuento de hadas no solo para los novios, también para Levent y Meryem que están disfrutando juntos casi por primera vez. El empresario lleva tanto tiempo reprimiendo sus sentimientos que tiene la necesidad de gritar a los cuatro vientos lo mucho que quiere a la joven. Pero ahora necesita que ella se lo diga también: “Quiero que me mires y me hables con el corazón”. Y por primera vez, ella le confiesa lo que siente por él: “Yo también te quiero. Te quiero muchísimo”. Esto termina de volver loca a Melis, que lo está viendo todo desde lejos.