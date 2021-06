Nurgül se quiere llevar a Ömer a Alemania, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Levent se despide de su mujer

Levent está decidido. Va a pedir matrimonio a Meryem lo más pronto posible. Pero Melis no se lo pone tan fácil. La hermana de Hülya se adelanta a Levent y recoge el paquete que contiene el anillo para Meryem, pero el empresario se lo arrebata. La fotógrafa ya no esconde su odio hacia la hermana de Ömer a la que intenta ridiculizar en cada oportunidad que se le presenta. Por suerte, Levent no está dispuesto a tolerar más ese comportamiento: “Creo que lo mejor es que no vivamos bajo el mismo techo” le dice. Pero nada hará que Melis tire la toalla: “Solo me sacarás con los pies por delante” se dice Melis.