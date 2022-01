Kıvanç Tatlıtuğ, de 'Sühan', sale al bosque en pleno temporal para alimentar a los perros sin hogar

Kıvanç Tatlıtuğ fue uno de los primeros actores turcos en aterrizar en Divinity y uno de los responsables del fenómeno surgido en torno a las ficciones producidas en su país. Después de que él nos conquistara con su papel de Cesur en 'Sühan', la lista de historias de amor llegadas del país otomano que han aterrizado en el canal femenino de Mediaset no ha parado de crecer. Las series turcas se han convertido en la seña de identidad de Divinity, donde actualmente puedes disfrutar de títulos como 'Nuestra historia', 'Ada Masalı: el cuento de la isla', 'Luz de esperanza', 'Me robó mi vida' o 'Huérfanas', el último gran boom que nos ha conquistado. Si quieres disfrutar de las mejores series turcas, no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a partir de las 16:15 horas, no faltes a tu cita con Turquía.