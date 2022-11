View this post on Instagram

El mismo medio contaba que Iker Casillas, que estaba informado de la situación "desde el primer momento" , había tomado la decisión de no acudir a Catar, lugar en el que se encuentra cubriendo el Mundial de Fútbol como integrante del equipo de RTVE, y quedarse al cuidado de sus hijos. Pero finalmente optó por cambiar los planes y dar "la mayor normalidad posible" a la situación.

Horas después de que saliese publicada la noticia del ingreso de Sara Carbonero, el padre de sus dos hijos ha utilizado su cuenta de Twitter para reaccionar a la publicación: "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA".

La periodista ha hablado en contadas ocasiones de su estado de salud y hace unos meses, en una entrevista, explicó cómo se encontraba años después de su enfermedad. Carbonero no quiso profundizar porque considera que son "temas muy privados e íntimos", pero aseguró que nunca pensó que le pudiese pasar a alguien tan joven. "No sabes de dónde sale la fuerza, fueron momentos muy difíciles, pero siempre pensé que me iba a poner bien”, recordó con positividad. A raíz de aquel duro golpe, la periodista aprendió a “relativizar” y se volvió “hipersensible”. “Ahora todo lo disfruto mucho más e hice un crecimiento personal bastante importante”, dijo en aquel momento.