Horas antes de que se celebrase este acto, Rocío Osorno , que se había mostrado ilusionada días antes con el diseño que tenía preparado para tal evento, anunciaba por sorpresa que no iba a poder ir finalmente. Seguía sus pasos Teresa Bass , que prefirió "ir de cara" con sus seguidores y reconoció que no asistiría porque no estaba de acuerdo con "algunas decisiones" tomadas por la organización.

Aida Domènech, tras hacer esta puntualización, aprovechaba para explicar por qué no todos los invitados han podido desfilar por la alfombra roja, dejando entrever que este sería el origen del malestar. "No organizo esto, me encantaría que pudiéramos pasar todos, pero es imposible porque nos dan dos horas", reducía todo a cuestiones logísticas, mostrando su convencimiento de que ella no habría actuado de la misma forma.