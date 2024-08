"No solo nos han mostrado el cariño que nos tienen, sino el que te tenían a ti. Me hace muy feliz saber que te has ido rápido y sin sufrir aunque me duele no haber tenido tiempo de despedirme. Te has ido disfrutando de las vacaciones con tu familia y en paz. Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mi y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer. Descansa en paz", le ha terminado diciendo.