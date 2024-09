Las primeras palabras de Nicole Kidman tras la muerte de su madre: "Estoy en shock"

Este sábado, Nicole Kidman había viajado hasta Venecia para recoger un premio por su papel en ‘Babygirl’, el thriller erótico en el que comparte pantalla con Antonio Banderas. Sin embargo, tras su llegada a la ciudad de los canales recibía una fatal noticia: la muerte de su madre , Janelle Ann Kidman. Como consecuencia, la actriz no ha acudido finalmente a recoger el galardón aunque sí ha hecho público un comunicado.

" Estoy en shock y tengo que estar con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me ayudó y me hizo ser como soy. Mi mayor gratitud es poder decir su nombre ante todos vosotros. Mi corazón está roto. Os quiero. Nicole”, concluía el mensaje con el que la intérprete ha querido homenajear a su madre.

A mediados de los años ochenta, la madre de la actriz fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces, se convirtió en todo un ejemplo de fuerza y lucha para Nicole, que siempre ha mantenido una estrecha relación con ella: "El cáncer de mi madre me afectó tanto que me ha convertido en una persona que lucha por erradicar esta enfermedad", reconoció sobre la complicada situación a la que tuvo que enfrentarse cuando ella tenía 17 años y que le ha llevado a comprometerse con la dolencia, financiando centros especializados.

Aunque en 2021, durante la presentación en Sydney de Being The Ricardos, otro de los largometrajes en los que ha participado a lo largo de su extensa carrera, Janelle había estado al lado de su hija, con quien posó ante los medios. Sin embargo, solo unos meses después, en enero de 2022, Kidman revelaba que su progenitora estaba atravesando un bache de salud aunque no ofreció más detalles sobre su enfermedad. “Estamos en Australia principalmente para cuidar de mi madre y tenerla rodeada de sus nietos”, explicó en un podcast de la cadena NPR.