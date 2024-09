El dardo de Taylor Swift a Trump al apoyar a Kamala Harris: "La dama de los gatos sin hijos"

Además, ha lanzado un importante mensaje a todos sus seguidores para que se informen sobre las políticas de los candidatos y se registren cuando antes para poder ejercer su derecho al voto. "Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país", ha empezado diciendo la cantante.