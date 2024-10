Ellen DeGeneres reaparece y desvela sus problemas de salud: "No sé cómo me mantengo en pie"

Tras más de cuarenta años dedicados al humor y el entretenimiento, Ellen Degeneres anunciaba su retirada definitiva del mundo del espectáculo el pasado mes de julio. Su comunicado llegaba después de que en el año 2022 pusiera fin a su trayectoria en The Ellen DeGeneres Show, el programa de televisión que había dirigido desde 2003 y cuyos extrabajadores denunciaron un ambiente de toxicidad, racismo y acoso laboral en el equipo.

En 2020 salieron a la luz los testimonios de los implicados en el caso, que concluyeron con unas palabras de disculpa por parte de Ellen. Aun así, su comunicado no frenó la cancelación del programa, que se alargó hasta dos años después. Ahora, la humorista ha lanzado un especial de Netflix bajo el nombre de ‘For Your Approval (Para vuestra aprobación)’, donde ha afirmado sentirse una “víctima” y haber sido “expulsada” del entretenimiento.

Desde entonces, se ha centrado en su salud física y mental, la cual le llevó a recurrir a la ayuda de profesionales que le guiaron en el camino de aceptación de las críticas recibidas. También desde que vive alejada de los focos son varios los diagnósticos que ha recibido y que, sin embargo, llegaban después de años de lucha silenciosa por su desconocimiento: trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). "Portia siempre me lo decía, pero hasta que un médico no te lo confirma, no lo crees del todo ", ha señalado sobre el conocimiento que su mujer, con quien se dio el 'sí, quiero' en 2008, tenía de la primera de sus dolencias.