Tras la caída de Mario, una de las personas en las que se ha puesto el foco en las últimas horas ha sido en Alaska, su mujer, que justamente se encontraba fuera del país durante la aparatosa caída del vocalista de las Nancys Rubias. "A mí me ha pillado fuera de España, entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos. He llegado anoche y a él le dan el alta hoy. Sigue en Cáceres, en el hospital, están siendo estupendos con él. Creo que saldrá con un collarín, pero vamos a esperar a que le den el alta para saber un poco lo que os contamos. Se ha quedado en un susto grande y un collarín, vamos a ver qué es (...). Seguramente hay algo, no se si será de las vértebras, del cuello... Ya nos lo contarán con el parte médico, pero nos lo traen a casa con collarín", ha dicho.