Johnny Depp muestra su apoyo hacia los afectados por la DANA: "La fuerza de la gente es conmovedora"

Tras presentar su segunda obra como director, Modi, Three Days on the Wing of Madness, en el Festival de Cine de San Sebastián, Johnny Depp ha viajado este 9 de noviembre hasta Sevilla con motivo del Festival de Cine Europeo. En la ciudad andaluza ha continuado con la promoción de su película y no ha querido desaprovechar la oportunidad de dirigirse al pueblo español y a los damnificados por la DANA que hace unos días azotó nuestro país.