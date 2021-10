"No hay un día que pase en el que no suframos por nuestra hija. Cuando me enteré de que nuestro bebé había muerto, les dije a nuestros hijos que su hermana iba a venir, pero no en ese momento”, escribía Hilaria haciendo referencia al aborto que sufrió en 2019. "Nada la reemplazará jamás, pero dos almas maravillosas han llegado a nuestras vidas, y nos sentimos honrados de conocerlas", decía anunciando la llegada de Luca y Lucía, que es la pequeña de los siete hermanos.