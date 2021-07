Ante estas polémicas declaraciones, han sido miles de personas las que han reprendido el mensaje del artista de inmediato. “Es que no ha sido un accidente de tráfico, ni una muerte en un incendio –donde no haría falta recalcar su orientación-, ha sido un asesinato por ser homosexual”, le recordaban al músico. "No sé tú, pero me parece muy preocupante y necesario que se resalte para concienciar a la gente”, era uno de los innumerables mensajes que le recriminaban que estuviera intentando “apartar el foco de lo importante” en un crimen en el que la sexualidad del joven es primordial ya que podría haber sido el móvil de su muerte.