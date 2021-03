Ana Pastor cuenta que padece artrosis tras recibir críticas por la forma de sus dedos

La periodista, que es muy activa en redes sociales, publicaba una fotografía en su perfil de Twitter comiéndose un bocadillo durante un rodaje. “¿Bocata de lomo? Espectacular. Estación de tren de Zaragoza” , añadía. Entre los muchos comentarios que recibió, uno de ellos hacía referencia a su físico. “No puedo dejar de mirar su dedo” , escribía un usuario. Un mensaje que no pasó desapercibido para Ana Pastor, que lo aprovechó para contar que sufre artrosis “desde hace unos años” .

A raíz de esta confesión fueron muchos los usuarios que se vieron identificados con ella y comenzaron a enviar imágenes de sus dedos. “Como te entiendo”, aseguraban algunos. “Yo también. Deformación sí, dolor solo en invierno con mucho frío. ¿Siempre tenemos que estar perfectas?”, comentaba otra seguidora. “Dolor con frío y con humedad. Y no. No tenemos que estar perfectas porque no lo somos”, respondía la periodista.