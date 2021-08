Anabel Alonso, tras la polémica por la recogida de firmas contra los talibanes: "Estoy decepcionada"

Con este llamamiento, la actriz pretendía recoger el mayor número de firmas para que no se cerrasen las fronteras y luchar para que mujeres y niños, que son la parte de la población más afectada en esto, puedan huir de Afganistán. Pero su mensaje no sentaba bien a gran parte de sus seguidores, que consideraban que la Anabel Alonso estaba hablando desde una situación de privilegio.

Ahora, pasado el revuelo que ha generado su petición, la actriz ha hablado ante las cámaras de Europa Press para explicar que está “muy sorprendida” por todo lo que han dicho, tal y como puedes ver en el vídeo. “Me ha caído la del pulpo, pero bueno”, aseguraba. Anabel ha querido contar que su intención era “compartir un comunicado” para recoger firmas. “Realmente no es que las fueran a mandar a los talibanes y que fueran a convencerlos, sino que se ve un apoyo, una solidaridad para que las fronteras no se cierren, que llegue al gobierno y el que gobierna haga la fuerza que puede hacer. Todos juntos se consigue, lo que pasa es que me sorprende mucho la reacción virulenta y tan negativa, eso te lo juro que me ha desconcertado mucho”, ha dicho.