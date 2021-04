Lo primero que ha querido dejar claro es que es algo “real” y no ningún tipo de caracterización para alguno de sus trabajos. “Las tijeras las carga el diablo”, avisaba. “Tenía unas en la mano, se me escurrieron y fui a recogerlas. Nunca pensé que las fuese a pillar al vuelo. Ya me estaba agachando para recogerlas del suelo e hice un movimiento raro. Bueno, esta es la historia, no es nada super grave”, relataba la actriz. Andrea Duro ha querido agradecer los mensajes de preocupación que ha recibido y asegurar que sus fans son “muy guays”.