Beatriz Montañez: "He sentido miedo, he tenido intrusos en mi casa que me observaban con prismáticos"

"Ha sido muy frustrante sentirme vigilada en mi propia casa y por primera vez en cinco años, donde no he sentido miedo de la naturaleza, si lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar. Así que por favor, pido a aquellos que tengan la intención o que estén buscando dónde está Niadela, o que quieran venir, que no lo hagan. Que respeten mi decisión", ha manifestado a esos seguidores de su carrera que se han entrometido de forma "invasiva" y física en su intimidad.