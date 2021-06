Blas Cantó, contra el ministro de Cultura y Deportes por vacunar a la selección española: "A nosotros no se nos puso para Eurovisión"

Los jugadores de la selección española serán vacunados este miércoles tras la aprobación del Gobierno. Una polémica decisión que ha generado recelos por el presunto privilegio que supone para estos futbolistas saltarse el protocolo respecto al resto de población. "Nos representan. No vacunamos a un colectivo concreto, vacunamos a los jugadores de la selección porque nos representan. A mi juicio, representar a España lo merece", ha confirmado esta “excepción” José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura y Deporte , en una entrevista para la SER. Tras hacerse pública la noticia, se ha iniciado un crudo debate en las redes entre los que piensan que es lo idóneo al estar presentes en una competición de primer nivel y los que no entienden que se les priorice frente a otras capas de población que lo necesitan con más urgencia.

Blas Cantó ha recordado al ministro, que justificaba la resolución argumentando que se llevaría a cabo al ser “una competición internacional” al igual que los JJOO, que él y su equipo no corrieron la misma suerte el pasado mes de mayo a la hora de representar a nuestro país en Eurovisión. “Lo que yo decía, compartimos ministerio pero como si nada. Me esperaré cuando me toque. Los mayores, primero. Y antes de la vacunación también deberían haber sido siempre los primeros”, reivindicaba que las personas con más edad sean los verdaderos prioritarios en la estrategia de vacunación. Una posición entendible teniendo en cuenta que su abuela falleció a causa de esta enfermedad.