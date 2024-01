Bertín Osborne habría tomado una decisión tras el nacimiento de su hijo junto a Gabriela Guillén

El bebé de Gabriela Guillén y Bertín Osborne llegaba al mundo este pasado 31 de diciembre . Sin embargo, no ha sido hasta hoy cuando hemos conocido los detalles del nacimiento del pequeño, así como la decisión que ha tomado Bertín , el cual mantiene una relación algo complicada con la madre del que se ha convertido en su séptimo hijo.

José Antonio Avilés ha añadido que Bertín no se encuentra en la capital y que por el momento, ni conoce al bebé ni tendría intención de hacerlo: "Está con su familia y con sus niños en Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid. A esta hora se encuentra en la finca y no tiene intención de ir".