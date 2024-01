La que fue colaboradora de televisión ha confirmado a Europa Press que “no he hablado nunca con Gabriela y no he hablado ahora, me enteré (del nacimiento del niño) ayer cuando estaba en el parque con mi hija”. Visiblemente afectada, ha contado no encontrarse bien ante la situación de la nueva paternidad de Osborne: “No quiero hablar del tema porque estoy mal. No quiero ponerme a llorar. Ayer pasé un mal día y me he venido a casa de mi madre para que me tranquilice”, aseguraba al salir del domicilio, haciendo referencia al consejo que afirma que Bertín le dio a ella cuando se quedó también embarazada de él y que no era otro que el de abortar.