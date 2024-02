Dani Martín rompe su letargo musical con una nueva canción dedicada a Ester Expósito: "No la conozco en persona y me tiene muy loco"

Dani Martín ha lanzado su nuevo tema tras más de dos años sin publicar un nuevo trabajo

La canción, titulada 'Ester Expósito', es toda una declaración de intenciones hacia la actriz, quien no ha tardado en responder al artista

Dani Martín nos contó cómo era su vida fuera de la música: "Estoy disfrutando de cada momento"

A finales de 2022, Dani Martín hizo saltar las alarmas sobre su posible retirada de la música como consecuencia de unas publicaciones realizadas en sus redes sociales. Entonces, el artista se vio obligado a calmar a sus seguidores con un comunicado: “Ni me retiro de la música, ni me voy a meter a una cárcel para mejorar como persona, ni nada de eso”. A pesar de ello y desde 2021, año en el que sacó su último disco hasta la fecha, no había visto la luz ningún nuevo trabajo por parte del exvocalista de ‘El Canto del Loco’. Sin embargo, ahora, coincidiendo con el día de su 47 cumpleaños, ha lanzado sin previo aviso su nuevo tema con el que además, hace toda una declaración de intenciones a Ester Expósito.

La letra de 'Ester Expósito', el nuevo tema de Dani Martín

Durante la tarde de este lunes, 19 de febrero, Dani Martín ha compartido una actualización en su cuenta de Instagram. Algo que ha hecho saltar todas las alarmas y es que su última publicación databa hasta entonces de julio del pasado año. La razón no ha sido otra que el artista, sin conocimiento ni pistas previas, ha decidido volver por todo lo alto para promocionar su nueva canción ‘Ester Expósito’. El título, como su propio nombre evidencia, junto con el resto de la letra, hacen referencia a una de las actrices más reconocidas de nuestro país.

Con estrofas como “espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto y se ha puesto a bailar. Ester Expósito. Por qué no me miras si la escribí por nosotros. Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto”, el cantante, desde el sonido que tanto caracterizaba a su antigua banda, ha querido dedicar unas palabras más que sinceras a la intérprete.

La actriz ha contestado a las palabras del cantante

Solo unos minutos después de ver la luz, Ester Expósito se ha hecho eco del tema. La actriz no ha dudado entonces en compartirla en sus historias temporales y dedicar un texto a Dani: “Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento, te admiro”.

Posteriormente, Martín ha vuelto a dejar claro su propósito con otras palabras dirigidas directamente a Expósito: “Eres la mejor aunque ni me mires, hija”, ha escrito.