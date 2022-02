Comunicado de Antonio Resines tras recibir el alta: "Decir más de tres frases seguidas me agota"

Primeras palabras de Antonio Resines tras 48 días ingresado por covid-19

El actor ha emitido un extenso comunicado en el que habla de su estado de salud y agradece el apoyo

"Me han salvado la vida literalmente", ha asumido

Este jueves 10 de febrero, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón se encargaba de anunciar el alta de Antonio Resines tras 48 días hospitalizado por covid-19, 36 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Un importante trance para el actor, que llegó a temer por su vida, sobre el que ha querido emitir un extenso comunicado con las que son sus primeras palabras al respecto.

"Como ya sabéis (...), ayer por la tarde me dieron el alta hospitalaria, aunque me queda un tiempo de recuperación en casa, para que me puedan dar el alta definitiva", comienza este texto firmado por el intérprete. En él, Resines da las gracias al equipo de la UCI Biblioteca y del pabellón de covid 4/100, "a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,…)" los que han estado cuidando de él desde que el 23 de diciembre ingresase por una insuficiencia respiratoria aguda secundaría a neumonía.

Me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados

Además de haberles tratado tanto a él como a su familia "con un cariño enorme", Antonio asume que le "han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados".

El apoyo de la familia de Resines, clave en este proceso

El apoyo anónimo de tantísimas personas que se han preocupado por su salud en este largo mes de hospitalización también le ha llegado, algo que ha querido agradecer en el comunicado: "Se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor". La avalancha, en palabras textuales, "ha sido impresionante". Una muestra palpable de que "tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño" que le "ha emocionado profundamente".

"Quería dar las gracias a todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana y por mi hijo Ricardo, porque sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos", ha reconocido.

Su estado de salud actual tras recibir el alta

En este texto difundido por Antonio Resines también ha querido tener palabras para los medios de comunicación "por el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados".

Pero si hay un colectivo que merece su admiración, esa es su familia y más íntimos amigos, a los que reconoce lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a su esposa y su único hijo. "Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota".

36 días en la UCI y 12 en planta

Antonio Resines ingresaba el pasado 23 de diciembre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía covid bilateral, según el comunicado emitido por el centro en el que permaneció 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y 12 días en planta de hospitalización. Periodos durante los que, afortunadamente, no requirió respiración mecánica invasiva.