Así lo ha explicado Poty en más de una ocasión. Cuando salían a la luz las primeras fotografías de Paula Echevarría con el futbolista, David Bustamante decidió dejar de seguir en redes sociales al coreógrafo, una señal de que algo ocurría entre ellos. “Me dan ganas hasta de llorar. He leído que me tachan de celestino y no hay ni una sola foto”, explicó Poty meses después en el programa Viva la Vida.