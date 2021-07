Elena Tablada se disculpa por apoyar a Cuba en su reclamo de libertad: "No puedo estar en aquellas calles"

Con el hasthag #SosCuba y #PatriayVida – título de la polémica canción de Yotuel -, la modelo compartía algunas de las horribles imágenes que están llegando desde su tierra de origen . Tal ha sido su nivel de implicación que ha querido pedir perdón por si se estaba volviendo repetitiva con el tema: “A todos los que siguen mis redes: Pido disculpas y paciencia. Si se cansan de mis publicaciones sobre el país de mis raíces y mi sangre, Cuba, tránquilos, pásenlas. Yo no puedo estar en aquellas calles gritando por libertad, pero siento que es mi deber dar visibilidad y voz para que el mundo vea a ese pueblo que está sufriendo, encarcelado y oprimido desde hace 62 años”, razonaba su postura.

Yotuel Romero, artista cubano que reside en nuestro país, también está difundiendo en su perfil de Instagram la tesitura en la que se encuentra Cuba. En una entrevista para el programa Este es el mood de Badoo, el artista ha revelado a Amarna Miller que actualmente mantiene una relación “nefasta” con su tierra. “Me acusan de ser terrorista. Yo no puedo volver, me detendrían. Lo que ocurre es que el pensar diferente en mi país es un delito, y las personas que piensan diferente son consideradas héroes. No somos héroes, explicaba.