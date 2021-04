La pandemia que provocó el coronavirus impidió el año pasado celebrar la Feria de Abril de Sevilla , algo que ya entristeció a todos los que acuden cada año y viven una de sus mejores semanas. Pero el 2021 no ha sido distinto. A pesar de que muchos soñaron con que este año sí se iban a poder vestir de flamencos, la situación de la pandemia no ha mejorado tanto como para poder celebrar de nuevo los festejos en los que se concentran multitud de personas. Y una de las que lo ha sufrido ha sido Eva González.

Este pasado domingo 18 de abril daba comienzo una ‘no feria’ en la que muchos decidieron salir a disfrutar de la ciudad a pesar de no poder visitar las casetas ni juntarse con sus conocidos. La presentadora ha lamentado un año más no poder disfrutar de esta celebración, pero ha agradecido poder visitar el centro de su ciudad. “Anoche no hubo ‘pescaito’, ni farolillos, ni flores en el pelo… pero te disfruté, Sevilla mía”, ha escrito en sus redes sociales.