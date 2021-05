Iker Casillas, contra la prensa: "Voy a dejar de traer a mis hijos al cole por el acoso que me estáis haciendo"

No están siendo días fáciles para Iker Casillas . Según publicaba hace unos días la revista ¡Hola!, el deportista sufrió un susto el pasado 28 de marzo relacionado con su estado de salud . Al parecer, mientras jugaba al pádel con unos amigos, el exmarido de Sara Carbonero sintió “un fuerte dolor” y que el corazón latía a un ritmo más acelerado de lo habitual. El futbolista se trasladó al hospital y, tras horas haciéndose pruebas en un box de urgencias, descartaron que le estuviese dando otro infarto y le dieron el alta. En este vídeo puedes conocer todos los detalles de lo que le ocurrió hace tan solo unos días:

Tras conocer la noticia, Iker Casillas era preguntado por los medios sobre su estado de salud. Pero el deportista, siempre sin querer dar declaraciones, mantenía una conversación a la vez por teléfono con su abogado, a quién le preguntaba si podría ser “denunciable” que los los paparazzis le graben mientras tiene conversaciones en plena calle, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura de esta noticia: “Oye José, tú como abogado, si estás hablando por teléfono y resulta que alguien te está haciendo preguntas y luego te lo saca en directo ¿Eso qué significa? ¿Eso es algo que se puede denunciar o que no se puede denunciar? ”.

Iker Casillas, enfadado con la prensa tras preguntarle por una supuesta infidelidad

Pero no ha sido la única vez que el deportista se ha mostrado distante con la prensa. En las últimas horas, el programa ‘Sálvame’ daba voz al testimonio de una chica que asegura haber mantenido una relación con Iker desde el año 2019 , mucho antes de poner fin a su matrimonio con la periodista . Como es habitual cada mañana, y ajeno a los comentarios que se han hecho sobre él, el exmarido de Sara Carbonero acudía a dejar a sus hijos en el colegio y se topaba allí con la prensa que le preguntaba por esta información.

“Que esté saliendo del colegio os da exactamente igual, ¿no? Y no lo digo por los míos, lo digo en general. Preguntadme en otro momento, no en el colegio cuando está aquí toda la gente con todos los padres viendo esto”, decía a los compañeros de prensa que le preguntaban por la actualidad. “Al final voy a dejar de traer a mis hijos al cole, parece que queréis eso. Viendo todos los días el acoso que me estáis haciendo voy a tener que dejar de venir”, comentaba el futbolista justo antes de meterse en su coche.