Mónica Cruz: "En el colegio me dijeron que iba a ser una muerta de hambre, mi apellido ha podido cerrarme puertas"

Mónica Cruz ha concedido una extensa entrevista en 'Vanitatis' hablando sobre algunos aspectos de su vida

La bailarina ha comentado cómo está viviendo su maternidad y de qué manera está educando a la pequeña Antonella, rememorando cuál fue su experiencia en la escuela

En esta misma charla, la hermana de Penélope Cruz ha desvelado cómo le ha perjudicado tener este apellido en el ámbito profesional

Mónica Cruz ha concedido una entrevista a ‘Vanitatis’ para hablar distendidamente de su trayectoria profesional y personal. La hermana de Penélope Cruz, acostumbrada a no desvelar aspectos de su vida más íntima, se ha abierto como nunca sobre algunos de los temas que más le han marcado en su vida: el nacimiento de su hija hace 7 años, la desmotivación que le transmitían sus profesores en el punto de partida de su exitosa carrera o cómo le ha llegado a afectar tener el apellido de la ganadora de un Oscar a la hora de encontrar nuevos proyectos.

Orgullosa con su elección de formar una familia monoparental, la bailarina ha contado con detalle cómo fue dar un paso de tal calibre y de qué forma está educando a Antonella, su niña. Mónica echaba la vista atrás y desvelaba que en su juventud ya tenía la idea de ser madre, pero que por aquel entonces era consciente de que estaba viviendo una época que tenía que quemar y trabajar. “Cuando fui madurando, lo tenía muy claro: si llegaba la persona adecuada para formar una familia genial y si no también. No quería verme con 50 años sin ser madre, me hubiera hecho muy infeliz”, confiesa. Y así fue, con 36 años recurrió a un tratamiento de reproducción asistida para lograr su objetivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Cruz (@monicacruz)

“Mi hija es una niña muy feliz, la miro y creo en este concepto de familia. No tiene que ser todo sota, caballo y rey. Hay que educar a los niños para que ejerzan su libertad”, mostraba cuál era su pensamiento en cuanto a la maternidad en esta charla, sincerándose sobre la manera en la que educará a su primogénita: “quiero criar a mi hija como un ser libre y es lo que estoy haciendo, porque eso va a poder hacer que se respete a sí misma, que respete a los demás. Soy partidaria de una educación libre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Cruz (@monicacruz)

La hermana de Penélope y Eduardo Cruz no está dispuesta a que su hija “salga a las cinco y tenga que estar toda la tarde haciendo deberes, porque eso desmotiva”. La modelo española no tiene buena experiencia con la educación tradicional y cómo vivió en su adolescencia esta fase. “Pienso en mi colegio y recuerdo a muchos profesores con mucho cariño, pero a otros no tanto. Por suerte, tenía el apoyo de mis padres, también de Penélope, y salíamos del colegio y nos íbamos a la escuela de baile”. Mónica recordaba que algunos de estos docentes “me metían mucha caña y me decía que iba a ser una inútil, una muerta de hambre”. Comentarios que no la hundieron porque contaba con el ánimo de sus padres. “Veremos, pensaba yo en mi interior, la vida es muy larga y soy muy joven".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Cruz (@monicacruz)

¿Cómo le ha afectado a Mónica Cruz tener este apellido?