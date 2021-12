Las Navidades en casa de Sara Sálamo e Isco Alarcón no han sido como ellos hubieran imaginado. Tras pasar una Nochebuena muy tranquila y en familia, la mañana de Navidad, la actriz confirmaba en sus redes sociales que habían dado positivo en Covid. La variante Omicron ha llegado a casa del futbolista , que dio positivo hace unos días, y la actriz, que aprovechaba lo ocurrido para alertar sobre la fiabilidad de los test de antígenos que miles de personas se están realizando estos días para poder reunirse con tranquilidad con sus familiares y celebrar así estas fiestas.

En su caso, la actriz ha revelado que estos test no han funcionado y que han dado negativo reiteradamente a pesar de estar contagiada. "Quería compartir con vosotros, por si os sirve, que a pesar de tener Covid confirmado por dos pruebas PCR, mis test de antígenos dan constantemente negativo (un total de cinco veces)" , ha contado la actriz, que intentaba con esta advertencia aportar su granito de arena para evitar la expansión del virus "Lo comparto por aquí por si queréis extremar las precauciones durante las fiestas con vuestras familias y amigos", decía la actriz a través de su perfil de Instagram, donde aprovechaba para desear unas felices fiestas a sus seguidores. "¡Mucha salud y amor para todos y todas!"

Pese a todo y a tener que estar confinado, la actriz ha tranquilizado a sus fans y, tras agradecer el cariño recibido, ha asegurado que todo está bajo control y que la sintomatología está siendo leve. "En casa estamos bastante bien con lo que podría ser vivir con este bicho terrible. Esperamos estar los cinco al cien por cien dentro de pocos días", ha escrito la actriz junto a una imagen de la mañana de navidad en la que mostraba cómo están pasando estos días. "El verdadero look de unas Navidades con COVID. #quarentinemood", escribía Sálamo, mostrando que, a pesar de todo, no ha perdido el buen humor.

A pesar de estar en casa confinados y pese a ser positivos, la familia Alarcón - Sálamo no ha renunciado a celebrar la Nochebuena. Y aunque diferente a la de otros años, no han faltado las risas y la diversión con sus dos hijos.

Theo y Piero,a los que vemos trasteando por el salón de la casa, han sido los grandes protagonistas de la noche familiar, en la que no ha faltado un posado de los cuatro juntos y el beso de la pareja. "La noche buena. La noche MUY buena porque estamos bien. Juntos y bien. Y porque estos días, he rezado a todo lo que se me ocurría para que todo fuera tal cual ha sido. Compartiendo la mesa entre sonrisas y sin lamentar el dichoso bicho que nos trae a todos de cabeza", ha escrito la actriz junto al vídeo en el que vemos además cómo han crecido sus dos hijos y como el pequeño Piero, que el próximo día 30 cumplirá un añito, está empezando a dar sus primeros pasos.