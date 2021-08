Sofía Vergara , junto a Reese Witherspoon y Jennifer Garnet, se ha convertido en una de las protagonistas de ‘ Stand Up To Cancer ’, un maratón televisivo del programa Saturday night para recaudar fondos para la investigación del cáncer. La actriz de Modern Family ha sorprendido al público cuando, al salir al escenario, lo que ha contado ha sido su propio testimonio: la dura experiencia que superó cuando tenía 28 años y le diagnosticaron cáncer de tiroides.

Se enteró “por sorpresa” durante una visita cuando acompañaba a su hijo al endocrino. “Mi doctor percibió un bulto en el cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides” , ha relatado en el programa mencionado anteriormente. La actriz, que ahora tiene 49 años, asegura que en aquel momento, siendo tan joven, le costó mucho asimilar la palabra cáncer.

“Tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme”, ha explicado. A pesar de que en un primer momento intentó no contárselo a nadie y, por supuesto, no hacerlo público, poco después supo que lo más importante era el apoyo de su familia y contar con la ayuda de los médicos. “Tuve la suerte de haberlo detectado temprano y aprendí mucho durante ese tiempo, no solo sobre el cáncer de tiroides, también aprendí que en tiempos de crisis estamos mejor juntos”, recuerda.