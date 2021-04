Tamara Falcó admite que acude al psicólogo para lidiar con los efectos de su sobreexposición mediática

La marquesa de Griñón cree que no se le ha subido la fama a la cabeza en ningún momento

En esta entrevista para la revista Vanity Fair, la hija de Isabel Preysler también ha comentado cómo lleva su actual pareja la presión mediática

Con un vestido de mangas abullonadas negro, de espaldas a la cámara y con un sencillo recogido en su pelo, Tamara Falcó protagonizaba la portada de Vanity Fair el pasado número de marzo. La hija de la reina de corazones concedía a esta cabecera una extensa entrevista en la que se ha sincerado sobre diversos y polémicos temas: asuntos de actualidad como la monarquía, la pandemia y la política; también lo ha hecho sobre el bache emocional que sufrió y que le hizo engordar 20 kilos, e incluso de su relación con Íñigo Onieva y cómo asume éste la presión mediática. En este mismo contexto, la actual marquesa de Griñón ha desvelado cómo gestiona una abrumadora fama que le vino de cuna y si tiene que acudir a terapia para cuidar su salud mental.

La colaboradora de televisión ha reconocido que tiene que ir al psicólogo para lidiar con los efectos de su sobreexposición mediática. “Soy muy fan de las terapias. Todos tenemos dudas. Vivir es complicado. Tengo un consultor espiritual que cumple una función y el psicólogo cumple otra”, comentaba con la espontaneidad que le caracteriza a este medio. “A mí me ha ido fenomenal. Descubres muchas cosas sobre ti misma. Cuando fui, no sabía que el duelo del tío Miguel no lo había pasado todavía”, añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

A pesar de que ha protagonizado portadas de revistas del corazón desde que era tan solo una niña, de que copa constantemente titulares de la crónica social y de que participa en proyectos de televisión con grandes audiencias, Falcó cree que en ningún momento se le ha subido la fama a la cabeza. “No, y si lo hiciera supongo que mi familia y amigos me lo dirían. De todos modos, teniendo a mi hermano Enrique, que es lo más llano del mundo, a mami… Lo que he conseguido está por debajo de su ejemplo”, se comparaba con miembros de su familia que también generan un elevado interés en la prensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

¿Cómo lleva Íñigo Onieva, su actual pareja, el interés mediático?