Vania Millán se ve obligada a posponer su proceso para ser madre: "Se pasan mil cosas por la cabeza"

Vania Millán nunca ha ocultado sus ganas de estrenarse en la maternidad, sin embargo, se ha encontrado por el camino numerosos obstáculos que le están impidiendo alcanzar su sueño. “Es muy frecuente cuando una mujer quiere ser madre y se encuentra con el no de la naturaleza”, aseguraba a principios del pasado año. La ex miss España, que lleva más de dos años junto al doctor Julián Bayón, no está dispuesta a tirar la toalla y afronta con cierto optimismo un proceso que ha vuelto a complicarse. Si a principios de este año tuvo que volver al punto de partida tras no obtener el resultado esperado en un proceso de congelación de óvulos, ahora ha tenido que paralizar el proceso de fecundación in vitro tras dar positivo en coronavirus. Así lo ha comentado a través de una grabación en la que aparece “tirada en la cama y con mala cara”.