Conocimos a Nilperi Şahinkaya como Şeyma , la mala malísima de ‘Amar es primavera’ . Pero lo cierto es que la actriz detrás de ese odioso personaje es una mujer empoderada, segura de lo que quiere y con los pies en el suelo. Tiene una carrera profesional completamente asentada y es una de las actrices más conocidas de Turquía con más de un millón de seguidores en redes sociales. Hace poco fue entrevistada por la prensa turca y pudimos conocer un poco más de su estilo de vida. Y descubrimos algo más sobre su pasado que no se sabía hasta ahora.

Ya sabíamos que los orígenes de Nilperi se sitúan a miles de kilómetros del país otomano, concretamente en Senegal, lo que no conocíamos era la razón por la que su familia se trasladó hasta allí. “Mi padre era diplomático, solíamos cambiar de país cada cuatro años”, respondía la actriz. Y parece que ese ajetreado estilo de vida ha dejado huella en ella y ha querido seguir la tradición familiar: “Es un hábito que se ha quedado ahí. Cambio de casa cada cuatro años. De hecho, he cumplido tres años en mi hogar actual y ya me estoy preparando poco a poco para cambiar”.